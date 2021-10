Comunali | senza la partecipazione dei cittadini | il M5s rischia il naufragio L’affluenza lo conferma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) di Giovanni Papa Ad essere ottimisti, questa potrebbe essere la volta buona in cui qualcuno si degna finalmente di analizzare un dato che sciaguratamente ci accompagna da anni in un atto, come quello del voto, che dovrebbe essere per chiunque l’espressione più alta di una democrazia matura: l’astensionismo. Una sostanziale quanto veemente iattura che in queste amministrative si è fatta sentire con uno dei suoi massimi storici e che mai come ora sembra godere di un’ottima forma, garantita da politici che segnano il passo per non sapere ampliare la loro offerta del “dare”, scoperti ormai da tanti come quelli del “prendere”. A nulla è servito il grido di allarme, volutamente ignorato da tutte le forze politiche, segnatamente espresso dalle persone comuni nelle varie contese regionali succedutesi negli ultimi due anni, che hanno inanellato un inverosimile filotto di “non votanti” da far ...