Comunali Roma | Calenda annuncia | “Al ballottaggio sosterremo Gualtieri”

Roma – "Un leader politico non può predicare l'astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non parteciperemo alla giunta e saremo all'opposizione. La mia valutazione sul Pd Romano rimane la stessa, ma Michetti a fare il sindaco anche no. Per questo non posso che votare Roberto Gualtieri. Non lo avrei fatto senza la garanzia che non ci saranno 5S in giunta". Lo annuncia su Facebook l'ex ministro Carlo Calenda (foto), arrivato terzo alle ultime elezioni Comunali di Roma. Poi aggiunge: "Spero che accettino anche il voto di un pericoloso destrorso. E adesso dedichiamoci a costruire un grande movimento riformista nazionale Azione".

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Otto e Mezzo, Carlo Calenda mai così brutale: "Cosa farebbe Di Maio in un Paese normale", cala il gelo in studio Carlo Calenda è stato l'ospite principale della puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 giovedì 7 ottobre. Il leader di Azione, reduce dall'ottimo risultato personale alle comunali di Roma, dove con una sola lista ha preso quasi il 20 per cento (più di qualsiasi altra civica o partito in corsa), non si è sottratto alle domande di Lilli Gruber e Luca Telese. In ...

Elezioni a Roma 2021, Tapiro d'oro a Virginia Raggi: la prima intervista alla sindaca uscente Raggi, sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia ...

Il Comune di Roma non è un posto per millennial: fuori tutti i ‘giovanissimi’ aspiranti consiglieri RomaToday Elezioni Roma 2021: la guida al ballottaggio Michetti-Gualtieri Ballottaggio elezioni Roma 2021: tutto quello che c'è da sapere sul testa a testa tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri per determinare chi sarà il prossimo sindaco della Capitale.

Da Striscia Tapiro a Virginia Raggi, “Non lascio politica” “Non vado in vacanza e continuero’ a lavorare per Roma, c’e’ ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo gia’ costruendo il futuro”. Cosi’ Virginia Raggi, questa sera a Striscia la notizia (C ...

