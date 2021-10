Comunali 2021, certi politici esultano ma tra percentuali e realtà c’è molta differenza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avete visto i commenti delle Comunali? Avete registrato i toni dei rappresentanti politici mentre commentavano le loro “percentuali”? Adesso andiamo a vedere in termini reali, in termini di voti, di persone che sono andate a votare, come sono andate queste elezioni in confronto alle precedenti. Perché spesso tra le percentuali e la realtà c’è molta differenza, soprattutto se si considera che la maggioranza dei cittadini non è andata a votare, un dato devastante per una democrazia e unico vero indicatore politico di questa tornata. Roma Nel 2016 Roberto Giachetti, il candidato del Pd, aveva raccolto 325.835 voti, e aveva anche Stefano Fassina candidato autonomo che ne aveva presi 58.498. Roberto Gualtieri si è fermato a 299.870 voti. Se consideriamo solo la lista del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Avete visto i commenti delle? Avete registrato i toni dei rappresentantimentre commentavano le loro “”? Adesso andiamo a vedere in termini reali, in termini di voti, di persone che sono andate a votare, come sono andate queste elezioni in confronto alle precedenti. Perché spesso tra lee lac’è, soprattutto se si considera che la maggioranza dei cittadini non è andata a votare, un dato devastante per una democrazia e unico vero indicatore politico di questa tornata. Roma Nel 2016 Roberto Giachetti, il candidato del Pd, aveva raccolto 325.835 voti, e aveva anche Stefano Fassina candidato autonomo che ne aveva presi 58.498. Roberto Gualtieri si è fermato a 299.870 voti. Se consideriamo solo la lista del ...

