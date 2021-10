“Coma”, una racconto dedicato alla Giornata nazionale dei risvegli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Oggi ricorre in Italia la Giornata nazionale dei risvegli dedicata alla riflessione sul Coma umano, sulle sue cause e suoi i suoi danni. Abbiamo dedicato il racconto di oggi a questa Giornata ispirandoci ad alcune storie realmente accadute Marta era stretta e protetta dalle sue braccia che per nessuna ragione l’avrebbero lasciata. Cosi Carla tentò di proteggere la figlia negli ultimi istanti prima di un grave incidente mentre un autobus veniva addosso alla sua auto. Si rese conto in quegli ultimi secondi che le scorrevano nella mente i ricordi più belli. Forse era davvero finita o quello splendido giardino fiorito dove si trovava adesso era quel Coma di cui molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Oggi ricorre in Italia ladeidedicatariflessione sulumano, sulle sue cause e suoi i suoi danni. Abbiamoildi oggi a questaispirandoci ad alcune storie realmente accadute Marta era stretta e protetta dalle sue braccia che per nessuna ragione l’avrebbero lasciata. Cosi Carla tentò di proteggere la figlia negli ultimi istanti prima di un grave incidente mentre un autobus veniva addossosua auto. Si rese conto in quegli ultimi secondi che le scorrevano nella mente i ricordi più belli. Forse era davvero finita o quello splendido giardino fiorito dove si trovava adesso era queldi cui molti ...

Advertising

Gianluc54410558 : @mirkoangellotti Tweeter è l’unico social in cui sono rimasto. È dal 2018 ma quando mi accorgo che è solo una perdi… - vogliolelia : @krvcktr Lulù è sempre stata così.... Guarda caso se ne accorge solo ora.... È stato in coma tre gg guardandosi int… - LOSCURO22 : Ida ha una voglia di vivere come quella di un gatto in coma #uominiedonne - _JMMS_ : No le quito ni una coma - didimiyy : @GiulsGiulyGiuls una bottiglia intera di raki, devo andare in coma etilico -