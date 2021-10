C'mon C'mon: Joaquin Phoenix coi capelli rasati alla prima del New York Film Festival (Di giovedì 7 ottobre 2021) Joaquin Phoenix sta tornando con un nuovo Film, C'mon C'mon, presentato martedì al New York Film Festival, dove la star si è presentata con un nuovo look scioccando tutti. Joaquin Phoenix torna sui red carpet, stavolta al New York Film Festival per presentare il suo nuovo Film C'mon C'mon, e lo ha fatto con un nuovissimo look che ha lasciato a bocca aperta i fan per la sua stranezza. La star di Joker è stato fotografato Al New York Film Festival con la testa parzialmente rasata. Ebbene sì, Joaquin Phoenix si è presentato sul red carpet con la testa rasata in mezzo e delle ciocche lunghe ai lati, con una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)sta tornando con un nuovo, C'mon C'mon, presentato martedì al New, dove la star si è presentata con un nuovo look scioccando tutti.torna sui red carpet, stavolta al Newper presentare il suo nuovoC'mon C'mon, e lo ha fatto con un nuovissimo look che ha lasciato a bocca aperta i fan per la sua stranezza. La star di Joker è stato fotografato Al Newcon la testa parzialmente rasata. Ebbene sì,si è presentato sul red carpet con la testa rasata in mezzo e delle ciocche lunghe ai lati, con una ...

Advertising

CHUPPYNICKY : RT @Axzl__225: @CHUPPYNICKY Merci mon asso ???? - ambushfx : @alcleynnn c'mon visualz - gabrielevalmont : @_andreamoroni_ Comunque per Kirsten non litigheremo mai, mon chèr, ed è anche per questo che Keira ora riparte per London più serena. - denko7731 : ABSHAHHAHAAHA « mon cheval » - NodlsChikk : @Shiro__Yuuu MON RICTUS AHAAHHAAAAAahsifnfdù^h !!!! -