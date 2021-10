CMC Markets | aumento volatilità ha spinto volumi di trading a settembre

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – CMC, società britannica che offre servizi dionline, ha confermato la sua guidance per l’intero anno fiscale 2022, dopo risultati positivi registrati nel primo semestre dell’anno (terminato il 302021). L’utile operativo netto dell’esercizio 2022 si dovrebbe attestare tra 250 e 280 milioni di sterline. L’AUM complessivo dei clienti rimane vicino a livelli record. “Abbiamo chiuso i primi sei mesi con una ripresa delladel mercato e deidi scambio dei clienti dopo quello che è stato un ambiente più sottotono dall’inizio dell’anno”, ha commentato l’amministratore delegato Lord Cruddas. Nel mese di2021 CMC ha annunciato l‘acquisizione di oltre 500.000 clienti di Share Investing da ANZ, ponendo fine alla partnership white ...

