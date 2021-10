Clima, von der Leyen: presto nuove regole sulla trasparenza per investimenti sostenibili anti Greenwashing (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato che l’Ue è impegnata a mobilitare almeno mille miliardi di euro in investimenti sostenibili entro il 2030. “Per raggiungere obiettivi Climatici dobbiamo investire l’equivalente del 2,5% del PIL globale ogni anno solo nel sistema energetico”, ha sottolineato al Summit sugli investimenti sostenibili dell’Ue. Per von der Leyen per attirare più investimenti verso il green “servono regole per creare un rapporto di fiducia tra investitori e imprenditori”. “COP26 a Glasgow sarà un momento della verità per la comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di Sviluppo. L’Ue continuerà ad essere impegnata con il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha ricordato che l’Ue è impegnata a mobilitare almeno mille miliardi di euro inentro il 2030. “Per raggiungere obiettivitici dobbiamo investire l’equivalente del 2,5% del PIL globale ogni anno solo nel sistema energetico”, ha sottolineato al Summit suglidell’Ue. Per von derper attirare piùverso il green “servonoper creare un rapporto di fiducia tra investitori e imprenditori”. “COP26 a Glasgow sarà un momento della verità per la comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di Sviluppo. L’Ue continuerà ad essere impegnata con il ...

