Clima | per me è scandaloso che il governo dia tanto spazio di improvvisazione alle aziende pubbliche

"È urgente prendere decisioni reali molto robuste e muoverci a un ritmo molto forte" per affrontare il cambiamento Climatico, ha affermato Giorgio Parisi, "perché siamo in una situazione in cui possiamo avere feedback positivi che possono accelerare oltremodo l'aumento della temperatura. È chiaro che per le generazioni future dobbiamo agire ora in modo molto rapido e non indugiare". Con queste parole il premio Nobel 2021 per la fisica ha commentato il suo contributo allo studio dell'evoluzione dei sistemi complessi, come quello che rappresenta il Clima e per cui ha ottenuto il prestigiosissimo riconoscimento. Mentre rendeva le prime dichiarazioni – molto significative da parte di un grande scienziato – la penisola era flagellata da bombe d'acqua e tornado da nord a sud. Un'urgenza che non sembra nei fatti compresa dalla "cabina di regia" del ...

