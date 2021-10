Cinema Troisi. Al via l’omaggio a Massimo Troisi e la sezione Troisi Kids: il 9 ottobre Lello Arena presenta Ricomincio da tre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Due nuove rassegne per il weekend con il grande schermo di via Induno. Ogni sabato un film del grande interprete e regista partenopeo, la domenica dedicata ai migliori film per i più piccoli. ACQUISTA I BIGLIETTI Non poteva che essere un omaggio a Massimo Troisi ad aprire la stagione delle rassegne promosse dal Cinema Troisi, in continuità con il lavoro svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America: dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11, l’appuntamento è con 9 titoli del grande interprete e regista, uno degli artisti più amati – e rimpianti – della storia del Cinema italiano. A inaugurare l’omaggio la proiezione, a quarant’anni dall’uscita nelle sale, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Due nuove rassegne per il weekend con il grande schermo di via Induno. Ogni sabato un film del grande interprete e regista partenopeo, la domenica dedicata ai migliori film per i più piccoli. ACQUISTA I BIGLIETTI Non poteva che essere un omaggio aad aprire la stagione delle rassegne promosse dal, in continuità con il lavoro svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America: dal 9al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11, l’appuntamento è con 9 titoli del grande interprete e regista, uno degli artisti più amati – e rimpianti – della storia delitaliano. A inaugurarela proiezione, a quarant’anni dall’uscita nelle sale, ...

