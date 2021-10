Cinema | teatri | stadi e discoteche | il governo decide Tutte le nuove regole che dovremo seguire

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Covid, perarrivano. La bozza del decreto, che arriverà sul tavolo del Cdm iniziato a Palazzo Chigi e visionata dall’Adnkronos, prevede che “in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo,e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida”, ma “la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”. “Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività – si legge inoltre nella bozza – deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente ...

