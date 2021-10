Cinema, teatri e musei pieni al 100%. Si torna in discoteca al 50% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità le nuove regole sulla presenza del pubblico agli eventi culturali e sportivi e sulle discoteche. Andando oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, da lunedì in zona bianca sarà possibile riempire al 100% (come chiedeva il ministro della cultura Dario Franceschini) teatri, Cinema e luoghi di cultura, anche al chiuso. All’interno dei musei e nei luoghi di cultura viene meno anche l’obbligo per i visitatori di mantenere la distanza interpersonale di almeno un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità le nuove regole sulla presenza del pubblico agli eventi culturali e sportivi e sulle discoteche. Andando oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, da lunedì in zona bianca sarà possibile riempire al(come chiedeva il ministro della cultura Dario Franceschini)e luoghi di cultura, anche al chiuso. All’interno deie nei luoghi di cultura viene meno anche l’obbligo per i visitatori di mantenere la distanza interpersonale di almeno un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

