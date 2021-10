Cinema e teatri verso capienza 100% dall'11 ottobre. Discoteche 50% al chiuso, stadi 75% all'aperto. La bozza del decreto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cinema e teatri al 100% della capienza, per le Discoteche asticella al 50% al chiuso, 75% all'aperto. È questo l'orientamento che emerge a ridosso dell'inizio del Consiglio dei... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 ottobre 2021)aldella, per leasticella al 50% al, 75% all'. È questo l'orientamento che emerge a ridosso dell'inizio del Consiglio dei...

Advertising

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - giusmo1 : Evviva! Cinema, teatri e luoghi di cultura al 100 per cento, discoteche al 50. Il Cdm allenta la stretta sulle riap… - rtl1025 : ??? Piena capienza per i luoghi di cultura, come #cinema e #teatri. Questo l'orientamento che emerge all'inizio del… - Giadahsospesap1 : RT @IlContiAndrea: Il #Governo allarga la forbice rispetto al #Cts: la #capienza di cinema, teatri e sale da concerti al 100%, in #zonagial… - discoradioIT : ?? #riaperture. Da lunedì 11 ottobre, in zona bianca e con il #greenpass: piena capienza per #cinema, #teatri e muse… -