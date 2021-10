Ciclismo su pista | Shanne Braspennincx campionessa nello sprint Hoogland e Lavreysen avanzano in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo il Keirin alle Olimpiadi, la garaagli Europei.si conferma come una delle atlete più forti delsuscrivendo il suo nome nell’albo d’oro e interrompendo così il miniregno della russa Anastasia Voynova, eliminata ieri dalla francese Mathilde Gros. Non c’è stata storia, con la gara che ha visto subito l’olandese imporsi come la più forte: battuta senza storia la transalpina, in finale spegne le speranze della tedesca Lea Sophie Friedrich,del mondo nei 500 metri, che si è dovuta arrendere alla maggiore esperienza dell’avversaria. Il terzo posto è appannaggio della Gros, che estromette dal podio l’ucraina Olena Starikova dopo un argento ed un bronzo nel 2019 e nel 2020. Fra gli uomini, sarà domani il giorno in cui si assegneranno ...