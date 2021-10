Ciclismo su pista, Jonathan Milan Imperatore d’Europa: magnifico trionfo nell’inseguimento, ripreso Gonov! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Jonathan Milan ha confezionato una prestazione maiuscola e si è laureato Campione d’Europa nell’inseguimento individuale. L’azzurro è stato semplicemente superlativo al Velodromo di Grenchen (Svizzera), dove ha letteralmente dominato la finale contro il russo Lev Gonov: il fresco 21enne (ha spento le candeline lo scorso 1° ottobre) ha spinto fin dalla partenza da fermo e, come una locomotiva a tutta velocità, ha stracciato l’avversario raggiungendolo in prossimità dei 3500 metri. Il friulano ha dunque ripreso il suo avversario ben prima dei 4 chilometri (la lunghezza della prova) e non ha potuto ultimare la propria prestazione per avere un riscontro cronometrico: verosimilmente sarebbe stato attorno a 4’05”, visto che era passato ai tre chilometri in 3:10.092 dopo un primo km in 1:06.123 e un transito ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha confezionato una prestazione maiuscola e si è laureato Campioneindividuale. L’azzurro è stato semplicemente superlativo al Velodromo di Grenchen (Svizzera), dove ha letteralmente dominato la finale contro il russo Lev Gonov: il fresco 21enne (ha spento le candeline lo scorso 1° ottobre) ha spinto fin dalla partenza da fermo e, come una locomotiva a tutta velocità, ha stracciato l’avversario raggiungendolo in prossimità dei 3500 metri. Il friulano ha dunqueil suo avversario ben prima dei 4 chilometri (la lunghezza della prova) e non ha potuto ultimare la propria prestazione per avere un riscontro cronometrico: verosimilmente sarebbe stato attorno a 4’05”, visto che era passato ai tre chilometri in 3:10.092 dopo un primo km in 1:06.123 e un transito ...

