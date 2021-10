Ciclismo: stagione finita dopo la Parigi-Roubaix per Wout van Aert (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una doppia delusione nel finale di stagione e la decisione di non continuare, visto un sovraccarico esagerato di giorni di gara. Si è concluso con la Parigi-Roubaix il 2021 di Wout van Aert: un’annata altalenante per il belga, che in ogni caso ha portato a casa risultati importanti. Non ci sarà dunque al via dell’ultima Classica Monumento stagionale, il Lombardia, una corsa che, nei prossimi anni, potrebbe sicuramente ambire a vincere, viste le sue caratteristiche. Le sue parole riportate da La Dernière Heure: “La stagione è stata molto impegnativa. Ho bisogno di un lungo periodo di riposo, non vedo l’ora. Spero di fermarmi per almeno tre settimane”. A confermare la cosa anche il suo allenatore, Marc Lamberts, intervistato da Het Laatste Nieuws: “Wout non farà nulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una doppia delusione nel finale die la decisione di non continuare, visto un sovraccarico esagerato di giorni di gara. Si è concluso con lail 2021 divan: un’annata altalenante per il belga, che in ogni caso ha portato a casa risultati importanti. Non ci sarà dunque al via dell’ultima Classica Monumento stagionale, il Lombardia, una corsa che, nei prossimi anni, potrebbe sicuramente ambire a vincere, viste le sue caratteristiche. Le sue parole riportate da La Dernière Heure: “Laè stata molto impegnativa. Ho bisogno di un lungo periodo di riposo, non vedo l’ora. Spero di fermarmi per almeno tre settimane”. A confermare la cosa anche il suo allenatore, Marc Lamberts, intervistato da Het Laatste Nieuws: “non farà nulla ...

