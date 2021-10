Ciclismo, Europei su pista 2021: Milan è d’oro, bronzo per Rachele Barbieri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Negli Europei su pista nella svizzera Grenchen, Jonathan Milan domina l’inseguimento individuale . Un altro successo per il 21enne friulano dopo aver conquistato l’oro olimpico con il quartetto dell’inseguimento a squadre. L’azzurro ha surclassato in finale il russo Lec Gonov, ritrovatosi in svantaggio sin dall’inizio ed addirittura raggiunto al terzo chilometro. Brilla anche Rachele Barbieri, che dopo l’argento nell’inseguimento a squadre chiude al terzo posto nell’omnium: è bronzo per l’emiliana. Davanti a lei solamente la britannica Archibald e la francese Berteau. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Neglisunella svizzera Grenchen, Jonathandomina l’inseguimento individuale . Un altro successo per il 21enne friulano dopo aver conquistato l’oro olimpico con il quartetto dell’inseguimento a squadre. L’azzurro ha surclassato in finale il russo Lec Gonov, ritrovatosi in svantaggio sin dall’inizio ed addirittura raggiunto al terzo chilometro. Brilla anche, che dopo l’argento nell’inseguimento a squadre chiude al terzo posto nell’omnium: èper l’emiliana. Davanti a lei solamente la britannica Archibald e la francese Berteau. SportFace.

