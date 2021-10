Cia in allarme | decine di agenti “eliminati” nella guerra mondiale delle spie

Advertising

Troppi agenti dellaeliminati. E' l'lanciato dallache, con un dispaccio a tutte le sue stazioni sparse per il mondo e finito sulla stampa americana, certifica lo stato di crisi dell'intelligence a stelle ...... inviato a tutte le "stazioni", rivela dettagli senza precedenti sulla crisi e ordina nuova attenzione al controspionaggio Il dispaccio top secret "firmato"è più unico che raro. Un...Quello della crescita della sorveglianza straniera sugli agenti e i collaboratori della Cia non è un tema nuovo. Alcuni sono stati uccisi, altri sono stati scoperti e catturati, ma ora il progresso di ...Troppi agenti della Cia eliminati. E’ l’allarme lanciato dalla Cia che, con un dispaccio a tutte le sue stazioni sparse per il mondo e finito sulla stampa americana, certifica lo stato di crisi dell’i ...