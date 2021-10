“Ci sono le prove”. Nuova bomba contro le principesse Selassiè, fuori dal GF Vip scoppia il caso (Di giovedì 7 ottobre 2021) La bufera sulle principesse Selassiè, che in realtà non sarebbero davvero principesse, si è conclusa durante la puntata in onda venerdì 1 ottobre. “C’è molta invidia, ci siamo abituate. Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a smascherarci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre”. “Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. – ha spiegato ancora Jessica. – Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita. È andato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La bufera sulle, che in realtà non sarebbero davvero, si è conclusa durante la puntata in onda venerdì 1 ottobre. “C’è molta invidia, ci siamo abituate. Se non fossimonon saremmo venute qui a smascherarci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre”. “Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. – ha spiegato ancora Jessica. – Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita. È andato ...

Advertising

amnestyitalia : #Afghanistan Continuano ad emergere prove di esecuzioni a sangue freddo ad opera dei talebani. Il 30 agosto nella p… - kiaro_oscuro : @Senescenza @fffitalia Guarda, io sono preoccupato che gli scienziati di tutto il mondo dicono dobbiamo sbrigarci.… - isj135 : RT @AlexGiudetti: ???????????????????? Tertium non datur Se dopo queste PROVE portate oggi da Marco Cosentino in Senato i politici approvano il gre… - paoletti1002 : RT @AlexGiudetti: ???????????????????? Tertium non datur Se dopo queste PROVE portate oggi da Marco Cosentino in Senato i politici approvano il gre… - vendutoschifoso : RT @AlexGiudetti: ???????????????????? Tertium non datur Se dopo queste PROVE portate oggi da Marco Cosentino in Senato i politici approvano il gre… -