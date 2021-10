Christillin: “Non è mai bella quando si finisce in tribunale!” (Di giovedì 7 ottobre 2021) LA dirigente UEFA, di chiara fede bianconera, Evelina Christillin, ai microfoni di Radio Bianconera. Christillin appare preoccupata della piega che può prendere la vicenda Superlega: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 7 ottobre 2021) LA dirigente UEFA, di chiara fede bianconera, Evelina, ai microfoni di Radio Bianconera.appare preoccupata della piega che può prendere la vicenda Superlega: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: 'Superlega? Quando il calcio va in tribunale non è mai una buona cosa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: 'Superlega? Quando il calcio va in tribunale non è mai una buona cosa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: 'Superlega? Quando il calcio va in tribunale non è mai una buona cosa' - apetrazzuolo : UEFA - Christillin: 'Superlega? Quando il calcio va in tribunale non è mai una buona cosa' - napolimagazine : UEFA - Christillin: 'Superlega? Quando il calcio va in tribunale non è mai una buona cosa' -