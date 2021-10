Chiesa difende Bonucci: «Il rosso incomprensibile ma la Spagna ha meritato» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Abbiamo perso dopo tante partite, con il record mondiale. Ma alla fine ci sta. Merito alla Spagna che ha fatto una grandissima partita e ha ampiamente meritato di vincere”. Lo ha detto Federico Chiesa, attaccante della Nazionale, intervenuto a RaiSport dopo la sconfitta contro la Spagna in Nations League. “Noi potevamo essere più cinici e abbiamo dato il massimo fino alla fine, è arrivata la prima sconfitta ma questo non ci ferma ora dobbiamo tornare a vincere per portare altri trofei a casa”, ha aggiunto. Sull’espulsione di Bonucci, Chiesa ha detto: “In dieci è dura, anche in undici loro giocavano bene ma è stata una bella mazzata. Per me l’espulsione è molto severa, non l’ho mai vista in campo internazionale. Il primo giallo non c’era, poi sulla seconda chiamata è stato un errore ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Abbiamo perso dopo tante partite, con il record mondiale. Ma alla fine ci sta. Merito allache ha fatto una grandissima partita e ha ampiamentedi vincere”. Lo ha detto Federico, attaccante della Nazionale, intervenuto a RaiSport dopo la sconfitta contro lain Nations League. “Noi potevamo essere più cinici e abbiamo dato il massimo fino alla fine, è arrivata la prima sconfitta ma questo non ci ferma ora dobbiamo tornare a vincere per portare altri trofei a casa”, ha aggiunto. Sull’espulsione diha detto: “In dieci è dura, anche in undici loro giocavano bene ma è stata una bella mazzata. Per me l’espulsione è molto severa, non l’ho mai vista in campo internazionale. Il primo giallo non c’era, poi sulla seconda chiamata è stato un errore ...

