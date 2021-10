Chicago Med anticipazioni: trama di giovedì 7 ottobre dei nuovi episodi in arrivo su Italia 1 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chicago Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata del giovedì targato Italia1. Oggi giovedì 7 ottobre 2021 andranno in onda come in ogni appuntamento 3 nuovi episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa. Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 7 ottobre 2021 La seguita serie televisiva Chicago Med torna su Italia 1 con tre ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021)Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata deltargato1. Oggi2021 andranno in onda come in ogni appuntamento 3della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedaleMedical Center. Ladelledell’appuntamento fissato come sempre su1 per le ore 21:20 circa.Med: ledi2021 La seguita serie televisivaMed torna su1 con tre ...

