Chiara Ferragni: Instagram addio? Ecco il piano B (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiara Ferragni è una delle influencer più seguita del momento. La bella imprenditrice digitale in una recente intervista ha rivelato quale sarebbe il suo “piano B” nel caso in cui Instagram chiudesse definitivamente. Vediamo insieme cosa ha raccontato la Ferragni. Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite in Italia e nel mondo; la giovane imprenditrice digitale ha infatti investito gran parte del suo lavoro sui social, diventando un vero e proprio modello per le generazioni attuali e future. Chiara infatti è stata uno dei primi personaggi ad investire sui social e a puntare su di essi come punto di partenza per costruire il suo attuale impero. Proprio per questo motivo, nella sua ultima intervista hanno voluto chiedere alla bella ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 7 ottobre 2021)è una delle influencer più seguita del momento. La bella imprenditrice digitale in una recente intervista ha rivelato quale sarebbe il suo “B” nel caso in cuichiudesse definitivamente. Vediamo insieme cosa ha raccontato laè una delle influencer più seguite in Italia e nel mondo; la giovane imprenditrice digitale ha infatti investito gran parte del suo lavoro sui social, diventando un vero e proprio modello per le generazioni attuali e future.infatti è stata uno dei primi personaggi ad investire sui social e a puntare su di essi come punto di partenza per costruire il suo attuale impero. Proprio per questo motivo, nella sua ultima intervista hanno voluto chiedere alla bella ...

Advertising

vogue_italia : Se vi piace lo stile di Chiara Ferragni non potete perdere i suoi ultimi look street style ?? ??… - vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - AlbiIndecente : Pazzesche Raffaella Fico, Chiara Ferragni e Elodie. ?? - _vrcoiris : RT @SabatinoAlberto: 'Mamma, esco' 'E con chi?' Mamma esco con gli stessi tre gatti da anni, con chi vuoi che esca? Con la crew di Chiar… - chesucced : Con colonna sonora 'Ho la gola secca datemi un po' di acqua' #Amici21. Potrebbe essere nuovo modello per l'acqua Ev… -