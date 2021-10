Chi nega il cambiamento climatico se la prende con Khaby Lame per quel video con Greta Thunberg (Di giovedì 7 ottobre 2021) Khaby Lame e Greta Thunberg si sono incontrati a Milano nel corso della manifestazione Youth4Climate e si sono fatti fotografare insieme – finendo poi sui profili di colui che è a un passo dal diventare il tiktoker più seguito al mondo -. Insieme per protestare contro il cambiamento climatico e per sollecitare i potenti del mondo, come ormai Greta Thunberg, Vanessa Nakate e diversi attivisti nel mondo fanno sui social e nelle piazze. Per questa presa di posizione e per questo contenuto insolito, diverso da quelli che propone e che non fanno riferimento o strizzano l’occhio a nessuna ideologia o parte politica solitamente, Khaby Lame ha ricevuto parecchie proteste da persone che hanno detto che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021)si sono incontrati a Milano nel corso della manifestazione Youth4Climate e si sono fatti fotografare insieme – finendo poi sui profili di colui che è a un passo dal diventare il tiktoker più seguito al mondo -. Insieme per protestare contro ile per sollecitare i potenti del mondo, come ormai, Vanessa Nakate e diversi attivisti nel mondo fanno sui social e nelle piazze. Per questa presa di posizione e per questo contenuto insolito, diverso dali che propone e che non fanno riferimento o strizzano l’occhio a nessuna ideologia o parte politica solitamente,ha ricevuto parecchie proteste da persone che hanno detto che ...

Advertising

Alfagamma28 : RT @intuslegens: Vuole in due mesi rate sospese per due anni. Vuol svendere alle multinazionali le spiagge. Discrimina chi nega obbedienza… - Roberta44762324 : RT @intuslegens: Vuole in due mesi rate sospese per due anni. Vuol svendere alle multinazionali le spiagge. Discrimina chi nega obbedienza… - curtno67 : RT @molumbe: Lo sapete, vero, che avete tutti diritto, con sintomi lievi o moderati di malattia covid, alla somministrazione di anticorpi m… - Vincent20896893 : RT @molumbe: Lo sapete, vero, che avete tutti diritto, con sintomi lievi o moderati di malattia covid, alla somministrazione di anticorpi m… - thewaterflea : RT @molumbe: Lo sapete, vero, che avete tutti diritto, con sintomi lievi o moderati di malattia covid, alla somministrazione di anticorpi m… -