Chi l’ha visto, il piccolo David rapito dal papà: aggiornamenti sul caso. Cosa ha detto la mamma in diretta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto è intervenuta Alexandra Moraru, la mamma di David, bambino di 5 anni che sarebbe stato rapito dal padre. LEGGI ANCHE:– Cosa è successo dopo gli appelli a Chi l’ha visto: la mamma del piccolo David in contatto con il papà che l’ha rapito. Cosa le ha detto Bambino rapito a #Padova: Avete visto questo furgone nero Mercedes "Vito" targato B79CAR? E' stato usato dai tre uomini che hanno portato via il piccolo David. Tra loro probabilmente il padre, che aveva il divieto di avvicinarsi a lui. Fra poco gli appelli ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’ultima puntata di Chiè intervenuta Alexandra Moraru, ladi, bambino di 5 anni che sarebbe statodal padre. LEGGI ANCHE:–è successo dopo gli appelli a Chi: ladelin contatto con ilchele haBambinoa #Padova: Avetequesto furgone nero Mercedes "Vito" targato B79CAR? E' stato usato dai tre uomini che hanno portato via il. Tra loro probabilmente il padre, che aveva il divieto di avvicinarsi a lui. Fra poco gli appelli ...

