“Chi è senza peccato – The Dry” dall’11 novembre al cinema

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA – Il passato può nascondere tanti segreti. Ruota attorno a questo concetto la trama di “Chi è– The Dry” con protagonista Eric Bana, che arriveràal. Notorious Pictures. La pellicola promette molto bene, sia per la storia raccontata sia per il fatto che i produttori sono gli stessi di “The undoing” e “L’amore bugiardo – gone girl”. Da non perdere. L'articolo L'Opinionista.