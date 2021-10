Champions, per Manchester-Atalanta in vendita 2mila biglietti: come acquistarli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per la partita di Champions tra Manchester United e Atalanta, in programma mercoledì 20 ottobre alle 21 allo stadio Old Trafford, saranno messi in vendita 2.000 biglietti del settore ospiti. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito Vivaticket (https://Atalanta.vivaticket.it/) dalle 12 di venerdì 8 ottobre alle 19 di domenica 10 ottobre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti). La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare appositamente aperta venerdì 15 e sabato 16 dalle 12 alle 19. Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per la partita ditraUnited e, in programma mercoledì 20 ottobre alle 21 allo stadio Old Trafford, saranno messi in2.000del settore ospiti. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito Vivaticket (https://.vivaticket.it/) dalle 12 di venerdì 8 ottobre alle 19 di domenica 10 ottobre (fatta salva chiusura anticipata dellaper esaurimento dei posti). La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare appositamente aperta venerdì 15 e sabato 16 dalle 12 alle 19. Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal ...

