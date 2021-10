Cerveteri | aperto il bando per la raccolta delle olive

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– Tempo di. Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune diha pubblicato l’avviso rivolto a tutti i cittadini che intendono cimentarsi nelladagli alberi comunali e auto-produrre per l’uso domestico dell’ottimo olio a km0. Fino alle ore 12:00 di martedì 12 ottobre, si può fare domanda di concessione temporanea gratuita di piante d’olivo di proprietà comunale finalizzata esclusivamente allanella Stagione 2021. Più precisamente, l’avviso interessa le piante presenti di fronte al vecchio cimitero di Via Rosati (Granarone), nel parco della Legnara, lungo la Via Settevene ...