Chi indossa un abito di Ermenegildo Zegna conosce l'importanza dell'uso delle tecniche sartoriali innovative. Tessuti dal design dinamico, lavorato con l'iconico punto triplo, detto Triple Stitch. La novità XXX ne è la trasposizione olfattiva. Verdigris, Cyprium e Charcoal sono i tre nuovi profumi multidimensionali della Maison, nati dalla marcata giustapposizione di ingredienti naturali e metallici. Per Verdigris, l'olio essenziale di cardamomo incontra la scia di metallo liquido regalata dall'accordo Icy Winter. Cyprium ha l'odore di natura selvatica del legno di cedro dell'Atlante, mixato all'inaspettata lava ardente. Characoal vede lo zafferano miscelarsi al carbonio minerale, capace di conferire un'impressione durevole e ricca d'ispirazione. Rompere gli schemi è insomma lo scopo dei nuovi XXX. Anche la campagna inneggia l'essere chi si desidera ...

Ultime Notizie dalla rete : Certi profumi Dal Circolo alla nuova Osteria a Tokyo, Gucci ci mostra il futuro della moda Mentre le maggiori aziende del lusso mirano a un ritorno alla normalità - e in certi casi al ... flash e macchine fotografiche, per poi ritrovarsi magicamente tra i profumi e i fiori di un giardino ...

Belgravia, recensione: la miniserie dell'autore di Downton Abbey ... per nulla stucchevoli e che anzi ci fanno quasi percepire attraverso lo schermo odori e profumi della tavola imbandita di una festa, di un mondo antico ormai perduto. Per certi aspetti però, la ...

Il potere evocativo del profumo per momenti di puro relax Marie Claire Gabriel-Kane Day-Lewis: «Certi profumi riportano ai luoghi della vita che hanno lasciato un segno» Il cantante e - presto - attore Gabriel-Kane Day-Lewis è il volto di XXX Ermenegildo Zegna. Con una predilezione per gli aromi della terra e del fuoco ...

Come nasce un profumo Com nasce l'idea, quante prove fare e poi quando si arriva alla combinazione giusta. Un profumo è una vera e propria opera di creatività che ognuno sceglie per sé per interpretare la propria aura. Nel ...

