Centro e transizione ecologica. Così Rotondi vuole attrarre il voto dei giovani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianfranco Rotondi non è di Centro, è un democristiano. La differenza tra le due categorie è forte ed emerge quando si parla del polo riformista, il progetto tanto discusso degli ultimi giorni che non seduce l'ex ministro, da tempo impegnato a radunare la diaspora scudocrociata tra rifondazioni e nuove sintesi (ultima in ordine di tempo, l'associazione "Verde è popolare"). Rotondi ha fatto dell'eredità democristiana la sua cifra stilistica, un'eredità pesante che è da sempre motivo di orgoglio per lui e ogni giorno muove la sua azione politica, molto meno passatista di quanto possa sembrare a primo acchito. La Dc non è la sola testimonianza pesante di un lungo percorso parlamentare: Gianfranco Rotondi è l'ultimo berlusconiano e ancora oggi siede nel gruppo del partito del presidente, che non ha lasciato nell'estate del ...

