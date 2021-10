Censura cinematografica | sì o no? Ripartiamo da “La scuola cattolica”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 5 aprile di quest’anno il ministro Franceschini gioiva del fatto che, finalmente, fosse stata abolita la: ieri però, a distanza di sei mesi precisi, è giunta la notizia che il film La, tratto dal romanzo-reportage di Edoardo Albinati sul massacro del Circeo, sia stato vietato ai minori di 18 anni. Il regista Stefano Mordini si è visto confuso riguardo le motivazioni, e se lo siete anche voi vediamo di chiarire come l’Italia si pone effettivamente nei confronti di questo tema.La domanda principale è: laè stata abolita? La risposta è sì: nel senso che cessa di esistere la commissione, i film non saranno più soggetti a tagli che li snaturerebbero e non si può imporre il divieto di ...

... incappa, alla vigilia del debutto in sala, in un inaccettabile episodio di: un divieto ai minori di 18 anni, che la recente Commissione "di revisione" ha giustificato ...... lo scorso aprile, a proposito del fatto che ogni tipo disarà abolito con la nuova legge sulla revisione. In ogni caso, il Ministero si smarca dall'accusa di aver censurato ...Esce oggi nelle sale cinematografiche il film “La scuola cattolica”, di Stefano Mordini, presentato al Festival del cinema di Venezia. La pellicola è stata vietata ai minori di 18 anni ...Con questa motivazione, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche ha sentenziato che la Scuola Cattolica di Stefano Mordini, film che rievoca il terribile massacro del Circeo, ...