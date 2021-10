Cellino: “Brescia senza debiti, per fare calcio ci vuole etica. Tonali? Non poteva giocare in Serie B” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha esaltato il lavoro del proprio club. Di seguito un estratto delle sue parole. Sulla bontà del progetto Brescia “Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione a Brescia è invece senza debiti. Io sono anti corruzione e furbizie. Per fare calcio ci vuole anche etica. Se due anni fa non fossi retrocesso, non avrei mai venduto Tonali al Milan. In Serie B non potevo farlo giocare. Il mio obiettivo resta comunque quello di produrmi i giocatori in casa e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Massimo, presidente del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha esaltato il lavoro del proprio club. Di seguito un estratto delle sue parole. Sulla bontà del progetto“Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione aè invece. Io sono anti corruzione e furbizie. Percianche. Se due anni fa non fossi retrocesso, non avrei mai vendutoal Milan. InB non potevo farlo. Il mio obiettivo resta comunque quello di produrmi i giocatori in casa e ...

