Celebrare Lepanto? Le crociate solitarie ora sono un peccato di superbia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Madonna del Rosario, prega per me che ho trasformato la preghiera in vanità, cinquanta Ave Maria in dieci soltanto, la recita della grande preghiera mariana nell’acquisto compulsivo di anelli-rosario d’argento:un cattolico devozionale, sentimentale, superficiale e pigro. Prega per me che fuggo da ogni battaglia, da ogni, che il 7 ottobre 1571 mi sarei dato malato e che il 7 ottobre 2021 (anniversario piuttosto tondo e piuttosto ignorato: 450 anni) mi giustifico dicendo che leundi, che contro i turchi esterni e i turchi interni nulla si può fare, dato questo Papa, dati questi cristiani, e dunque nulla faccio. Il Signore è con te: sia anche con me che non ho un merito uno, che mi rigiro anelli intorno alle dita ...