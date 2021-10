C’è stato un terremoto di magnitudo 5.9 in Pakistan: sono morte almeno 20 persone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un terremoto di magnitudo 5.9 nella provincia del Belucistan, in Pakistan. sono morte almeno 20 persone, ci sono almeno 150 feriti (molti dei quali in condizioni critiche), e sono crollati diversi palazzi. Leggi su ilpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella notte tra mercoledì e giovedì c’èundi5.9 nella provincia del Belucistan, in20, ci150 feriti (molti dei quali in condizioni critiche), ecrollati diversi palazzi.

Advertising

NicolaMorra63 : Per la strage di via d'Amelio, secondo la Cassazione, si è registrato un 'mostruoso depistaggio'. Per questo motivo… - ilfoglio_it : In Campania l’effetto Conte non c'è stato e del plebiscito elettorale per il M5s delle politiche del 2018 non c'è t… - _Nico_Piro_ : #4ottobre #Afghanistan quella di ieri è una giornata da segnare sul calendario di questa nuova stagione afghana. Pe… - Gracy07129915 : RT @veryverylate: C’è stato un tempo in cui si rimaneva svegli fino alle 3 a guardare un coccodrillo sui tacchi che conduceva un programma… - Dysagyo_ : RT @soryuIangley: ma perché vi concentrate sempre sul singolo quando si parla di problemi sociali più grandi :\ il problema non è se victor… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato Vaccino contro la malaria per i bambini: c’è il via libera dell’Oms Corriere della Sera