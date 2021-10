Castellammare di Stabia sposa la mobilità sostenibile | altre due stazioni di ricarica per le auto elettriche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Anchedilaa zero emissioni grazie a Enel X. “La città – si legge in una nota aziendale – è stata inserita nel piano di sviluppo di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, con l’attivazione di duediper veicoli elettrici ed aggiungersi così alle città portabandiera dellagreen. Enel X, in accordo con il Comune ha scelto due punti nevralgici della città per posizionare le infrastrutture: in via Giuseppe Cosenza, in prossimità dello Stadio, e in Corso Garibaldi. Ledisono di tipo JuicePump, una tecnologia interamente sviluppata da Enel che ...