Castagnini ds Palermo | “Lucca è forte Ha un tiro alla Batistuta”

Advertising

psb_original : Castagnini (ds Palermo): 'Lucca? Ha un tiro da fermo alla Batistuta. Lo vedrei bene al Milan' #SerieB - sportli26181512 : Tutti su Lucca, l'ex ds: 'Lo vedrei bene al Milan. Alto 2 metri ma molto agile. Ha il tiro alla Batistuta': Renzo C… - MilanLiveIT : Il ds del Palermo Castagnini su #Lucca ???'Lo vedrei bene nel progetto #Milan' - news24_inter : Castagnini 'allontana' #Lucca dall'Inter ?? - tifosipalermoit : Sette punti di distacco sulla capolista dopo lo 0-0 con la Juve Stabia. Il ds Castagnini “Siamo in ritardo, le aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Castagnini Palermo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Renzo, direttore sportivo del, è stato intervistato da Tuttosport per parlare di un ex rosanero che ha iniziato alla grande la sua nuova avventura: Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000,...Il d.s. delRenzoha parlato di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che piace alle big di Serie A Renzo, Ds del, ha parlato di Lorenzo Lucca alle pagine del quotidiano ...Renzo Castagnini "benedice" Lorenzo Lucca. L''ex dirigente della Juventus parla dell'attaccante che sta stupendo tutti con la maglia del Pisa ...La Juventus sta guardando al mercato in ottica futura, alla ricerca di quei giovani che sposerebbero il nuovo corso intrapreso a Torino: giovani e pronti, con pretese economiche non assurde, per forma ...