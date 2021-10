Caso Morisi, dal ricatto alle accuse: si sgonfia tutto. L’escort Alexander: «La droga dello stupro era nostra. Con noi è stato corretto» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continuano a emergere dettagli sulla vicenda Luca Morisi: come emerso dalle chat del sito di incontri Grinder e pubblicate dal Corriere, non sarebbe stato l’ideatore della Bestia a cedere la droga dello stupro ai due escort romeni. Oggi, 7 ottobre, in un’intervista alla Stampa, torna a ribadirlo Alexander – nome d’arte delL’escort meno giovane – che non risulta ancora iscritto al registro degli indagati. Ma se sono stati loro a portare il ghb a Belfiore, perché gli stessi romeni hanno poi chiamato i carabinieri lo scorso 14 agosto? «Non sono stato io a chiamarli. Quello che posso dire è che Morisi con noi è stata una brava persona. Si è comportato bene. Non ha sbagliato niente. E neppure noi abbiamo sbagliato niente». ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continuano a emergere dettagli sulla vicenda Luca: come emerso dchat del sito di incontri Grinder e pubblicate dal Corriere, non sarebbel’ideatore della Bestia a cedere laai due escort romeni. Oggi, 7 ottobre, in un’intervista alla Stampa, torna a ribadirlo– nome d’arte delmeno giovane – che non risulta ancora iscritto al registro degli indagati. Ma se sono stati loro a portare il ghb a Belfiore, perché gli stessi romeni hanno poi chiamato i carabinieri lo scorso 14 agosto? «Non sonoio a chiamarli. Quello che posso dire è checon noi è stata una brava persona. Si è comportato bene. Non ha sbagliato niente. E neppure noi abbiamo sbagliato niente». ...

