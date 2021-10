Caso Eitan | domani riprendono le udienze al tribunale di Tel Aviv

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eitan

Non sarà un'udienza semplice quella che attende il giudice del tribunale della famiglia che dovrà decidere se il bambino, dopo essere stato portato dai nonni materni, tornerà a vivere in Italia dove ...Domani mattina si presenteranno in aula, al Tribunale della Famiglia nel distretto giudiziario di Tel Aviv, per affrontare la prima vera udienza deldiBiran, a distanza di due settimane ...Venerdì in Israele l’udienza, si cerca un difficile accordo tra le famiglie. L’avvocato Gonnelli: «Più passa il tempo, più le speranze di riportare il bimbo in Italia diminuiscono» ...Venerdì in Israele l’udienza, si cerca un difficile accordo tra le famiglie. L’avvocato Gonnelli: «Più passa il tempo, più le speranze di riportare il bimbo in Italia diminuiscono» ...