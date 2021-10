Casellati “Parlamenti sono serbatoio della democrazia”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Citre grandi assi: persone, pianeta e prosperità. Noi abbiamo voluto aggiungere la parolaper sottolineare l'importanza del lavoro parlamentare. I paesi del G20 rappresentano il 60%popolazione mondiale e l'80%ricchezza, ma le convergenze maturate in seno al G20 contano in realtà per tutto il mondo. Questo pone una grande responsabilità perchè i nostricostituiscono ildi rappresentanza,e dibattito su cui poggia l'impegno internazionale dei nostri governi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo al settimo summit dei presidenti deidel G20. “L'impegno per rilanciare la crescita nei nostri paesi deve ...

È un grande piacere intervenire oggi al settimo Vertice dei Presidenti dei Parlamenti del G20. Vorrei ringraziare il Presidente, il Presidente Fico e il Presidente Pacheco per la loro ...
ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono tre grandi assi: persone, pianeta e prosperità. Noi abbiamo voluto aggiungere la parola parlamenti per sottolineare l'importan ...