Caro benzina e gasolio | prezzi alle stelle | dove sono i distributori più cari in Toscana

Ultime Notizie dalla rete : Caro benzina

In crescita anche altre materie prime , compreso il frumento (si parla già di- panettone), rincari ai distributori di, con ripercussioni sugli scaffali del supermercato. Ci sono, poi, ...Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti: sono ormai tre settimane che, diesel, metano e gpl continuano a salire. Sotto ai riflettori è finito soprattutto il ... Ilcarburante pesa ...La benzina, il carburante tutto, fa registrare dunque un nuovo aumento che avrà un impatto preoccupante tanto sul rifornimento servito quanto su quello self-service. Il costo della benzina, infatti, a ...Il caro energia è causa non solo dell'aumento di benzina e diesel adesso c'è anche l'aumento dei prezzi del gas naturale. Con l’autunno, periodo in cui si registrano i nuovi contratti del gas – c’è la ...