Caprari | “Tudor ci ha portato serenità Voglio tornare a vestire la maglia della Nazionale”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Intervistato dai canali ufficiali del club, l’attaccante del Verona, Gianlucaha parato di questo inizio di stagione con l’Hellas e degli obiettivi da raggiungere. Queste le sue parole: “diventare un attaccante completo, senza filtri, senza limiti elaazzurra, che sarebbe il coronamento di un sogno. Per ora se dovessi dare un voto a me calciatore, galleggerei intorno al 6.completarmi e questo è il posto giusto. Il Verona è una squadra dal cuore grande, un gruppo dall’anima grande. Un gruppo di ragazzi pronto ad andare oltre, sempre oltre ad ogni ostacolo. Abbiamo iniziato con qualche difficoltà, poi ci siamo ripresi dimostrando il nostro potenziale”. Infine su: “È stato come una scossa. Il cambiamento ha ...

Advertising

infoitsport : Pagelle a confronto: Caprari è super, Tudor e Simeone seguono a ruota - FredArizona : RT @Info_SerieA: FT: Verona 4 - 0 Spezia ? Simeone ? Faraoni ? Caprari ? Bessa . Tudor ngegaaasss ?????? - katasizarwo : RT @Info_SerieA: FT: Verona 4 - 0 Spezia ? Simeone ? Faraoni ? Caprari ? Bessa . Tudor ngegaaasss ?????? - AleCat_91 : VERONA - SPEZIA 4-0: IL CHOLITO SIMEONE È MEGLIO DEL CHOLO, TUDORISMO DE... - Info_SerieA : FT: Verona 4 - 0 Spezia ? Simeone ? Faraoni ? Caprari ? Bessa . Tudor ngegaaasss ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Caprari Tudor

...però sbagliata e poi di chiamare in panchina un tecnico giovane e di scuola Juve come Igor... Dal Cagliari è arrivato il 'Cholito' Simeone (1,5 milioni a stagione), dalla Samp è arrivato(......Verona è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l'Opta Index lunedì 4 ottobre 2021 Gianlucaè il perfetto uomo copertina del rigenerato Verona di Igor, ...L'attaccante del Verona, Gianluca Caprari, protagonista di un ottimo avvio di avventura con la maglia degli Scaligeri, ha rilasciato un'intervista nella quale non nasconde il suo desiderio di tornare ...L'attaccante Gianluca Caprari, acquisto estivo dell'Hellas Verona, ha così parlato a L'Arena: "Tudor è stato come una scossa ma anche il primo Verona (con Di ...