Capienze: teatri e cinema, da lunedì 100 per cento. Stadi e discoteche al chiuso, massimo 75 per cento Consiglio dei ministri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito loo stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: DECRETO Capienze Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, dei ministri della salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito loo stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: DECRETODisposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi, deidella salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati ...

