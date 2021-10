Campania, il bollettino Covid: 328 positivi, tasso al 2% (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 328 a fronte di 16.267 tamponi molecolari processati (tasso al 2%). Si registrano 2 nuovi deceduti negli ultimi due giorni, più 2 morti in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 17 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 15); 203 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 203). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 328 a fronte di 16.267 tamponi molecolari processati (al 2%). Si registrano 2 nuovi deceduti negli ultimi due giorni, più 2 morti in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 17 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 15); 203 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 203). L'articolo ilNapolista.

