Calenda risponde a Meloni: nessuna alleanza, rifletti su scelta classe dirigente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Cara Giorgia Meloni, non ci alleiamo con nessuno. Saremo all’opposizione anche nel caso di vittoria di Gualtieri e non avremo persone in giunta.” “Fossi in te rifletterei sulla tua capacità di scelta della classe dirigente, che obbliga anche le persone non tenere con il PD a scegliere Gualtieri, per evitare il disastro Michetti. La prossima volta fai meno la fenomena, dai retta a Silvio e candida Bertolaso. Oppure candidati tu e vediamo cosa sai fare. Perché a chiacchiere sei bravissima ma a governare…non pervenuta”. Così in un comunicato Carlo Calenda, leader di Azione. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Cara Giorgia, non ci alleiamo con nessuno. Saremo all’opposizione anche nel caso di vittoria di Gualtieri e non avremo persone in giunta.” “Fossi in te rifletterei sulla tua capacità didella, che obbliga anche le persone non tenere con il PD a scegliere Gualtieri, per evitare il disastro Michetti. La prossima volta fai meno la fenomena, dai retta a Silvio e candida Bertolaso. Oppure candidati tu e vediamo cosa sai fare. Perché a chiacchiere sei bravissima ma a governare…non pervenuta”. Così in un comunicato Carlo, leader di Azione.

