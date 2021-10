Calciomercato Torino | per Gemello pronto il rinnovo di contratto

Advertising

calciomercatoo_ : #Donnarumma, Milano ha sbagliato, tocca a Torino ricordarci quanto sia bello essere italiani e cancellare questa br… - infoitsport : Calciomercato Torino: Andrea Belotti verso altri lidi - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Pogba a Torino, la #Juve sogna: il messaggio social e quelle parole di Raiola... - infoitsport : Calciomercato Milan: il Torino mischia le carte per Pobega. Il punto - cmdotcom : #Pogba a Torino, la #Juve sogna: il messaggio social e quelle parole di Raiola... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino

Commenta per primo Dopo il ko dell'Italia contro la Spagna nella serata di ieri, oggi allo Juventus Stadium diandrà in scena la seconda semifinale del torneo che vedrà contrapposte Belgio e Francia, le vincenti dei rispettivi gironi di qualificazione. Una parata di stelle e una sfida ricca di intrecci ...Ora ci riposiamo e cerchiamo di fare una bella partita a. Il passaggio fondamentale ora è pensare a novembre e a battere la Svizzera per conquistare i Mondiali'.Il Torino, in attesa che riparta il calciomercato, sta pensando anche al futuro della propria rosa. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i granata sarebbero pronti a offrire un rinnovo di ...Mikkel Damsgaard è uno dei centrocampisti da cui i fantallenatori si aspettano di più. Fin qui zero gol e zero assist, la media è del 5,64. Di questo e non solo ha parlato il fantasista danese a bold.