Calciomercato Spezia: idea Nkoulou per la difesa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo Spezia starebbe pensando a Nicolas Nkoulou come rinforzo per la difesa, il giocatore è svincolato Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia starebbe pensando a Nicolas Nkoulou come rinforzo per la difesa. Il giocatore camerunense si è svincolato dal Torino a giugno e non ha trovato anche una sistemazione. I liguri starebbero ragionando se portare a termine l'acquisto possa essere per loro vantaggioso. È possibile quindi che lo Spezia tesseri Nkoulou per regalare un rinforzo importante in difesa a Thiago Motta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

