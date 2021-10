Calciomercato | Moscardelli potrebbe ripartire dalla Serie D | su di lui c’è l’Ostia Lido

(Di giovedì 7 ottobre 2021) DavideD, dopo l’esperienza al Pisaandare alDavidesi starebbe preparando a una nuova esperienza. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’attaccanteD. Su di lui ci sono le attenzioni del, che vorrebbe puntare sull’ex Pisa per provare a conquistare la promozione inC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Perniente gol, ma un assist di tacco e una rete fantastica in rovesciata annullata ......Totti piazza il colpo di. Stavolta non c'entra l'attività di scouting, ma la sua squadra di calcio a 8 . Stasera infatti ha esordito con la TottDavide Moscardelli potrebbe ripartire dalla Serie D, dopo l'esperienza al Pisa potrebbe andare all'Ostia Lido Davide Moscardelli si starebbe preparando a una nuova esperienza. Secondo quanto riportato ...Non c'era Francesco Totti al debutto della Sporting Club nel campionato di calcio a 8: Moscardelli protagonista della vittoria ...