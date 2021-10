Calciomercato | la Juventus tra Vlahovic e Icardi Le mosse della Fiorentina in attacco e il portiere svincolato al Venezia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi sul fronte, si stanno valutando tutte le strategie per gennaio e per la prossima stagione. Una squadra che ha bisogno di un nuovo attaccante è la. Il club bianconero è in grande ripresa dopo un avvio di stagione difficilissimo, nelle ultime partite si sono registrati problemi ina causa degli infortuni di Morata e Dybala. Lasegue con grande attenzione la situazione di, laha confermato il mancato rinnovo con il serbo e la cessione dovrebbe materializzarsi nella prossima sessione estiva. Il problema è la valutazione del club viola, circa 90 milioni di euro. Laha bisogno di un attaccante già per il mercato di gennaio e ha intenzione di tornare ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - Gazzetta_it : Juve, sogno Vlahovic. Ma riecco Icardi. Anche a gennaio? #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, Vlahovic a gennaio: chi sarà ceduto - infoitsport : Calciomercato Juventus, è in cima alla lista di Cherubini: possibile assalto a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

, dalla Francia un'importante novità sul centrocampista che potrebbe tornare di moda per la squadra., il noto obiettivo dei bianconeri ora a Torino per ...In estate Gianluca Mancini ha avuto offerte dall'estero e dalla Serie A (lalo monitora da ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 7 ottobre 2021Le squadre del campionato di Serie A iniziano a muoversi sul fronte calciomercato, si stanno valutando tutte le strategie per gennaio e per la prossima stagione. Una squadra che ha bisogno di un nuovo ...Capocannoniere in Serie B con il Pisa, il bomber originario di Moncalieri ha lasciato Palermo ed il Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato ... voci relative ad un presunto interesse ...