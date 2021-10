Calciomercato Juventus | tre nomi per il dopo Perin | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021): i bianconeri pensano ale avrebbero individuato tre possibili sostituti Come racconta Tuttosport latra qualche mese potrebbe perdere Mattia, in scadenza di contratto col club bianconero. Così la società bianconera è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Non è scemato l’interesse per David Ospina, anche lui in scadenza col Napoli, così come quello per Salvatore Sirigu del Genoa ed Andrea Consigli del Sassuolo. Occhio però anche ad eventuali opportunità dall’estero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.