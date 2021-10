Calciomercato Juventus | la caccia al numero 9 è pronta già per gennaio

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua la ricerca proustiana di Cherubini per trovare quella mole di goal che, fisiologicamente, si sono persi con la partenza di Cristiano Ronaldo. Nella giornata di ieri, avevamo parlato dell’ipotesi Vlahovic -in uscita dalla Fiorentina – ma è tornato in auge un nome che ai colori bianconeri è stato affiancato molte volte, quello di Mauro Icardi. Per il PSG, l’ex Inter è un esubero e lapotrebbe approfittarne. Ipotesi Vlahovic Dusan Vlahovic, attaccante della FiorentinaCome detto, l’asta invernale per l’attaccante serbo è un’ipotesi ma più passa il tempo più assume caratteri reali. Occorrerà dunque, per i bianconeri, muoversi in maniera intelligente. Il punto di partenza è l’ingaggio: Vlahovic ha rifiutato un quinquennale da 4 milioni a stagione, basterà un’offerta da 6 milioni per accontentarlo e fargli sposare la causa bianconera? Inoltre, ci ...