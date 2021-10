Calciomercato Juventus | Icardi pensiero fisso | può arrivare già a gennaio

(Di giovedì 7 ottobre 2021): non c’è solo Vlahovic, i bianconeri non mollano l’idea Mauroche potrebbeanche aL’oggetto del desiderio dellarisponde al nome di Dusan Vlahovic. Ma concorrenza e prezzo da 90 milioni obbligano la Juve a tenere aperte altre piste. Su tutte quella che porta a Mauro. Alla Continassa stanno lavorando per farsi trovare pronti su entrambe le piste, magari già a. In estate l’argentino aveva resistito ai corteggiamenti della Juve, ma sta giocando pochino al PSG. I vertici juventini sperano che possa aver cambiato idea: nell’ipotesi più ottimistica il trasferimento potrebbe avvenire subito, magari con prestito e riscatto più in là.sa che il PSG sogna Haaland e ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - Gazzetta_it : Juve, sogno Vlahovic. Ma riecco Icardi. Anche a gennaio? #calciomercato - miglanista : RT @Screwdrivers2: Non ricordiamo indignazione quella volta. - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, sogno Vlahovic. Ma riecco Icardi. Anche a gennaio? #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Di club interessati ce n'erano tanti, non solo la, ma il Pisa è stato l'unico a volere fortemente Lorenzo. A Giovanni Corrado e al ds Claudio Chiellini vanno fatti i complimenti: ora sembra ...Commenta per primo Dopo il ko dell'Italia contro la Spagna nella serata di ieri, oggi alloStadium di Torino andrà in scena la seconda semifinale del torneo che vedrà contrapposte Belgio e Francia, le vincenti dei rispettivi gironi di qualificazione. Una parata di stelle e una ...Roma: quando torna Zaniolo? Ogni qualvolta viene registrato uno stop fisico per Nicolò Zaniolo, si fermano letteralmente gli orologi. Ansia e preoccupazione pervadono sia i tifos ...Leonardo Bonucci lascerà oggi il ritiro dell'Italia: il capitano della Nazionale, espulso nel corso del primo tempo della semifinale di Nations League, non potrà prendere parte per squalifica alla fin ...